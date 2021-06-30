В Госдуме осудили реакцию Кулебы на заявление о едином народе России и Украины

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который не согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы являются единым народом.

Водолацкий назвал бредом заявление Кулебы о том, что «Россия напала на Украину».

Депутат также отметил, что России важно, чтобы на Украине «был мир и порядок».

Кроме того, парламентарий заявил о единстве народов России и Украины.

«Мы едины, у нас единый генетический код, у нас единая вера. То, что сегодня происходит, — это временное помутнение... Любое помутнение, любая потеря рассудка всегда лечится. Поэтому такие заявления наносят вред и урон имиджу Украины», — заключил он.

Ранее Кулеба не согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы являются единым народом.

Он добавил, что отношения между странами могли бы быть нормальными, но «Россия напала на Украину».

Как ранее заявил российский лидер, украинцы и русские — это один народ. Он выразил мнение, что русский народ всегда пытались разобщить и раздробить, а сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к России.

Также президент России заявил, что говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это не просто некорректно, это смешно и глупо, а «деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно напоминает теорию и практику нацистской Германии».