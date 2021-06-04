Минск попросит международный суд ООН оценить законность санкций ЕС

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Федерация профсоюзов Белоруссии направит иск в Международный суд ООН для оценки законности санкций Евросоюза, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда.

Об этом он сказал на встрече с трудовым коллективом авиакомпании «Белавиа».

«Если бы эти документы касались исключительно стран Евросоюза, это один вопрос. Но они затрагивают интересы других государств, не входящих в Евросоюз. И, следовательно, в этом случае должны действовать нормы международного права. Поэтому мы инициируем иск в Международный суд ООН для того, чтобы была дана правовая оценка правомерности таких документов», — цитирует его БЕЛТА.

В конце мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что процесс реализации санкций в отношении Белоруссии уже запущен.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС обсуждает введение санкций против Белоруссии, которые могут затронуть транзит российского газа.

В Литве при этом отметили возможность ограничения ЕС экспорта из Белоруссии.

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