Минск попросит международный суд ООН оценить законность санкций ЕС

Федерация профсоюзов Белоруссии направит иск в Международный суд ООН для оценки законности санкций Евросоюза, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда.

Об этом он сказал на встрече с трудовым коллективом авиакомпании «Белавиа».

«Если бы эти документы касались исключительно стран Евросоюза, это один вопрос. Но они затрагивают интересы других государств, не входящих в Евросоюз. И, следовательно, в этом случае должны действовать нормы международного права. Поэтому мы инициируем иск в Международный суд ООН для того, чтобы была дана правовая оценка правомерности таких документов», — цитирует его БЕЛТА.

В конце мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что процесс реализации санкций в отношении Белоруссии уже запущен.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС обсуждает введение санкций против Белоруссии, которые могут затронуть транзит российского газа.

В Литве при этом отметили возможность ограничения ЕС экспорта из Белоруссии.