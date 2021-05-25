МИД Литвы: ЕС рассматривает возможность ограничения экспорта из Белоруссии
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«Лист санкций будет пополняться, будут новые пакеты, будут ограничения всякого рода экспорта. Мы не хотим перевести Беларусь в статус Северной Кореи... Такая изоляция ни к чему не ведёт», — заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По его словам, ограничения экспорта могут затронуть нефтяные продукты, удобрения, машины и тракторные изделия.
«Также мы говорим и про технологии, которые поступают в Беларусь из Европы, про их ограничение», — добавил литовский вице-министр.
Ранее правительство Литвы решило с 25 мая не пропускать самолёты, которые пересекли или планируют пересекать воздушное пространство Белоруссии. Также МИД Литвы рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию.