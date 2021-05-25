МИД Литвы: ЕС рассматривает возможность ограничения экспорта из Белоруссии

Вице-министр иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас заявил, что Евросоюз рассматривает возможность ограничения экспорта из Белоруссии.

«Лист санкций будет пополняться, будут новые пакеты, будут ограничения всякого рода экспорта. Мы не хотим перевести Беларусь в статус Северной Кореи... Такая изоляция ни к чему не ведёт», — заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, ограничения экспорта могут затронуть нефтяные продукты, удобрения, машины и тракторные изделия.

«Также мы говорим и про технологии, которые поступают в Беларусь из Европы, про их ограничение», — добавил литовский вице-министр.

Ранее правительство Литвы решило с 25 мая не пропускать самолёты, которые пересекли или планируют пересекать воздушное пространство Белоруссии. Также МИД Литвы рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию.