В Белоруссии возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича уголовное дело «за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь».

Об этом сообщается на сайте белорусской Генпрокуратуры.

Отмечается, что «преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси — государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище».

В сообщении говорится, что «такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов».

Ранее сообщалось, что мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на чемпионате мира по хоккею заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991—1995 годах.

Позднее белорусский МИД заявил, что послу Латвии предложено покинуть Белоруссию в течение суток. Кроме того, аналогичную меру применили ко всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства.

Внешнеполитическое ведомство Латвии в ответ приняло решение выслать белорусских дипломатов «до нормализации отношений».