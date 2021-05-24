МИД Белоруссии предложил послу Латвии покинуть страну

Послу Латвии предложено покинуть Белоруссию в течение суток. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на главу белорусского МИД Владимира Макея.

«Послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь — в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», — заявил Макей.

Глава МИД сообщил, что «сегодня посол Латвии был приглашен в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом, который буквально некоторое время назад произошёл в Риге и связан с оскорблением государственного флага Республики Беларусь».

«Очень прискорбно, что в этом инциденте принял участие, наряду с мэром города Риги, министр иностранных дел Латвии — ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов», — сообщил министр.

Он добавил, что «послу был заявлен решительный протест в связи с этой ситуацией».

Ранее сообщалось, что мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991—1995 годах.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, направлявшийся по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Роман Протасевич, создатель Telegram-канала NEXTA, который освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, был задержан.

Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с бортом Ryanair.