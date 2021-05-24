Латвия высылает белорусских дипломатов
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте латвийского внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что послу Латвии предложено покинуть Белоруссию в течение суток.
23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, направлявшийся по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Роман Протасевич, создатель Telegram-канала NEXTA, который освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, был задержан.
Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с бортом Ryanair.