Литва высылает двух сотрудников посольства Белоруссии в Вильнюсе
- © RT
Об этом говорится на сайте литовского МИД.
Отмечается, что высылаемые белорусские дипломаты осуществляли деятельность, не совместимую с их дипстатусом.
Они должны покинуть Литву в течение семи дней.
«Этим решением Литва также солидарна с Латвией, чьи дипломаты и сотрудники посольства в Минске были необоснованно высланы Белоруссией несколько дней назад», — говорится в сообщении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение о высылке латвийских дипломатов из Минска.