Литва высылает двух сотрудников посольства Белоруссии в Вильнюсе

Литва объявила двух сотрудников посольства Белоруссии в Вильнюсе персонами нон грата.

Об этом говорится на сайте литовского МИД.

Отмечается, что высылаемые белорусские дипломаты осуществляли деятельность, не совместимую с их дипстатусом.

Они должны покинуть Литву в течение семи дней.

«Этим решением Литва также солидарна с Латвией, чьи дипломаты и сотрудники посольства в Минске были необоснованно высланы Белоруссией несколько дней назад», — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение о высылке латвийских дипломатов из Минска.