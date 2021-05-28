Литва высылает двух сотрудников посольства Белоруссии в Вильнюсе

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Литва объявила двух сотрудников посольства Белоруссии в Вильнюсе персонами нон грата.
Литва высылает двух сотрудников посольства Белоруссии в Вильнюсе
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Об этом говорится на сайте литовского МИД.

Отмечается, что высылаемые белорусские дипломаты осуществляли деятельность, не совместимую с их дипстатусом.

Они должны покинуть Литву в течение семи дней.

«Этим решением Литва также солидарна с Латвией, чьи дипломаты и сотрудники посольства в Минске были необоснованно высланы Белоруссией несколько дней назад», — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение о высылке латвийских дипломатов из Минска.

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