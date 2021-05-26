Лукашенко прокомментировал высылку из Минска латвийских дипломатов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение о высылке латвийских дипломатов из Минска.

«Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство», — приводит БЕЛТА его слова на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Ранее сообщалось, что мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991—1995 годах.

Позднее белорусский МИД заявил, что послу Латвии предложено покинуть Белоруссию в течение суток. Кроме того, аналогичную меру применили ко всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства.

Внешнеполитическое ведомство Латвии в ответ приняло решение выслать белорусских дипломатов «до нормализации отношений».