Лукашенко прокомментировал высылку из Минска латвийских дипломатов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение о высылке латвийских дипломатов из Минска.
Лукашенко прокомментировал высылку из Минска латвийских дипломатов
  • РИА Новости

«Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство», — приводит БЕЛТА его слова на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Ранее сообщалось, что мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991—1995 годах.

Позднее белорусский МИД заявил, что послу Латвии предложено покинуть Белоруссию в течение суток. Кроме того, аналогичную меру применили ко всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства.

Внешнеполитическое ведомство Латвии в ответ приняло решение выслать белорусских  дипломатов «до нормализации отношений».

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