Белоруссия может открыть границу для желающих привиться «Спутником V»

Белоруссия по договорённости с Россией прорабатывает вопрос об открытии переходов на границе для желающих привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V» из Польши, Литвы, Украины и других стран, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как рассказал Лукашенко на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств содружества, данный вопрос обсуждался на его прошлой встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на этой границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что в Белоруссии «нет бешенства» в отношении пандемии и вакцинации населения и данный вопрос в настоящее время прорабатывается.

«Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на «Спутник V» в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться. Люди просят: «Помогите!» — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире.

В феврале глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Минск способен не только производить вакцину «Спутник V», но и поставлять её на экспорт.