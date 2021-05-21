Голикова назвала причины международного успеха вакцины «Спутник V»
- РИА Новости
«Успех «Спутника V» объясняется просто: это высокая эффективность, подтверждённая международными экспертами, безопасность, лёгкость транспортировки и хранения», — приводит ТАСС её слова на Глобальном саммите по здравоохранению.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что только Россия передаёт технологии по производству вакцин от коронавирусной инфекции.
15 мая Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Эквадор стал 66-й страной, которая зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».