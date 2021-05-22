Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» доказала свою безопасность и эффективность и стала одной из самых востребованных в мире, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сегодня «Спутник V» зарегистрирован почти в 70 странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: «Спутник V» — одна из самых востребованных вакцин в мире», — сказал он на просветительском марафоне «Новое знание».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила международный успех «Спутника V» высокой эффективностью, безопасностью, а также простотой транспортировки и хранения вакцины.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что российские препараты от коронавируса уже сравнивают с автоматом Калашникова.