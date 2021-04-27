В Кремле заявили об авральном выпуске «Спутника V» из-за спроса в мире

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» пользуется высоким спросом по всему миру, и производители препарата работают в авральном режиме, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле заявили об авральном выпуске «Спутника V» из-за спроса в мире
  • Reuters

«Спрос в мире очень большой, и поэтому сейчас все, кто имеет отношение к производству, работают, конечно, в авральном режиме, и те, кто имеет отношение к зарубежным контактам, — тоже в авральном режиме, чтобы это производство также наладить за границей», — сказал он.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в стране выпущено около 27,9 млн комплектов вакцин от коронавирусной инфекции, 15 млн из которых уже находятся в гражданском обороте.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН назвал главное преимущество «Спутник V» перед зарубежными вакцинами.

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