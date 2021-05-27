Пашинян предложил разместить наблюдателей на границе с Азербайджаном

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей из России или других стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Пашинян предложил разместить наблюдателей на границе с Азербайджаном
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе экстренного заседания Совбеза Армении с участием глав трёх парламентских фракций.

«Я обращаюсь к международному сообществу, и моё предложение также направлено руководству Азербайджана: <...> очень быстро вооружённые подразделения двух сторон зеркально отходят от границы и возвращаются в места постоянных дислокаций, а вдоль границы размещаются международные наблюдатели из России или других стран — сопредседателей Минской группы ОСБЕ», — цитирует Пашиняна РИА Новости.

Ранее Генеральная прокуратура Армении заявила о возбуждении уголовного дела по факту взятия в плен Азербайджаном шести армянских военных.

27 мая Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шести армянских военных, которые, как отметили в ведомстве, пытались перейти границу.

В министерстве уточнили, что они пытались заминировать пути снабжения и были обезоружены.

В Армении, в свою очередь, заявили, что военнослужащие проводили инженерные работы на армянской территории.

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