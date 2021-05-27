Пашинян представит план решения ситуации на границе с Азербайджаном
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- РИА Новости
«Очень скоро я представлю план мирного урегулирования приграничной ситуации. Уверен, что это предложение взаимовыгодно и осуществимо в короткие сроки при поддержке международного сообщества», — написал он в Facebook.
Ранее Генеральная прокуратура Армении заявила о возбуждении уголовного дела по факту взятия в плен Азербайджаном шести армянских военных.
27 мая Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шести армянских военных, которые, как отметили в ведомстве, пытались перейти границу.
В министерстве уточнили, что они пытались заминировать пути снабжения и были обезоружены.
В Армении, в свою очередь, заявили, что военнослужащие проводили инженерные работы на армянской территории.