В Азербайджане сообщили о взятии в плен шести армянских военных

Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шести армянских военных, которые пытались перейти границу.

«27 мая около 03:00 разведывательно-диверсионная группа Вооружённых сил Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района», — цитирует заявление азербаджанского ведомства РИА Новости.

В министерстве отметили, что шесть армянских военных были обезоружены и взяты в плен. По данным азербайджанских военных, задержанные пытались заминировать пути снабжения.

Вместе с этим в Минобороны Армении подтвердили факт пленения своих военных азербайджанской стороной. По данным ведомства, военнослужащие проводили инженерные работы на армянской территории.

«Утром 27 мая военнослужащие ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых военнослужащих ВС Армении, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области», — цитирует сообщение Минобороны Армении агентство.

Армянская сторона добавила, что в настоящий момент принимаются меры по возвращению военнослужащих.

Ранее Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянской армии. В свою очередь, Министерство обороны Азербайджана опровергло эти сообщения.