Пашинян прокомментировал взятие в плен армянских военных

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном.

«Инцидент произошёл на нашей территории, перед военными была поставлена задача оборудования границы. Они проводили минирование территории, размещая предупредительные знаки… Обстоятельства пленения должны быть ещё установлены, но это, по сути, не пленение, а похищение военнослужащих с нашей территории», — приводит РИА Новости слова Пашиняна.

По его словам, необходимо использование всех, в том числе международных, рычагов для урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шести армянских военных, которые, как отметили в ведомстве, пытались перейти границу.

В министерстве уточнили, что шесть армянских военных были обезоружены и взяты в плен. По данным азербайджанских военных, задержанные пытались заминировать пути снабжения.

26 мая стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном.