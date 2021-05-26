Министры обороны России и Армении обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном.

«В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Детали разговора не раскрываются, отмечается, что он состоялся вечером 25 мая.

Накануне Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянской армии. В свою очередь, Министерство обороны Азербайджана опровергло эти сообщения.