ГП Армении возбудила дело по факту взятия в плен армянских военных
- © Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«По факту незаконного пересечения азербайджанскими ВС государственной границы Армении на административной территории общины Варденис Гегаркуникской области, а также похищения шестерых военнослужащих Армении с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья, возбуждено уголовное дело», — приводит комментарий ТАСС.
27 мая Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шести армянских военных, которые, как отметили в ведомстве, пытались перейти границу.
В министерстве уточнили, что они были обезоружены и пытались заминировать пути снабжения.
В Армении, в свою очередь, заявили, что военнослужащие проводили инженерные работы на армянской территории.