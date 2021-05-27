ГП Армении возбудила дело по факту взятия в плен армянских военных

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Генеральная прокуратура Армении заявила о возбуждении уголовного дела по факту взятия в плен Азербайджаном шести армянских военных.
ГП Армении возбудила дело по факту взятия в плен армянских военных
  • © Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«По факту незаконного пересечения азербайджанскими ВС государственной границы Армении на административной территории общины Варденис Гегаркуникской области, а также похищения шестерых военнослужащих Армении с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья, возбуждено уголовное дело», — приводит комментарий ТАСС.

27 мая Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шести армянских военных, которые, как отметили в ведомстве, пытались перейти границу.

В министерстве уточнили, что они были обезоружены и пытались заминировать пути снабжения.

В Армении, в свою очередь, заявили, что военнослужащие проводили инженерные работы на армянской территории.

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