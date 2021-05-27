В Литве намерены внедрить новые меры контроля на границе с Белоруссией

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Литва внедрит современные меры контроля на границе с Белоруссией, включая технику слежения, заявила глава МВД республики Агне Билотайте.
В Литве намерены внедрить новые меры контроля на границе с Белоруссией
  • globallookpress.com

«Необходимо найти и выделить больше средств для финансирования работ, чтобы внешняя граница ЕС с Белоруссией была обеспечена должной техникой слежения», — цитирует её ТАСС.

По словам министра, соответствующие поручения уже даны Службе охраны государственной границы Литвы.

Ранее правительство Литвы приняло решение о запрете полётов над своей территорией белорусским авиаперевозчикам.

МИД Литвы при этом рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию.

Генпрокуратура Литвы начала расследование инцидента с посадкой самолёта Ryanair в Минске.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

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