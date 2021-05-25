Минск пригласил представителей авиационных властей ЕС и США в связи с инцидентом с самолётом

Белоруссия пригласила представителей ICAO, IATA, EASA, а также авиационных властей ЕС и США для изучения инцидента с посадкой в Минске самолёта Ryanair.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

«Для изучения обстоятельств случившегося департамент по авиации пригласил представителей ICAO, IATA, EASA, а также представителей авиационных властей гражданской авиации ЕС и США», — сообщили в департаменте.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. В данном лайнере летел Протасевич, которого задержали после приземления.

Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией.

Франция и Великобритания приостановили разрешение на полёты белорусской авиакомпании «Белавиа».