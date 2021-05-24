Сноуден прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair

Короткая ссылка
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в своём Twitter прокомментировал ситуацию с посадкой в Минске самолёта Ryanair.
Сноуден прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair
  • Reuters

Он написал, что «посадка самолёта по принуждению с целью ареста диссидентов всегда была возмутительным явлением».

«Это современное выражение «экстраординарной выдачи» времён Буша (международные акты похищения людей государственными агентами), и ему следует противостоять независимо от того, под каким флагом это происходит», — заявил Сноуден.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. В данном лайнере летел Протасевич, которого задержали после приземления.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию с посадкой в Минске самолёта Ryanair.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить