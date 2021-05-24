Сноуден прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в своём Twitter прокомментировал ситуацию с посадкой в Минске самолёта Ryanair.

Он написал, что «посадка самолёта по принуждению с целью ареста диссидентов всегда была возмутительным явлением».

«Это современное выражение «экстраординарной выдачи» времён Буша (международные акты похищения людей государственными агентами), и ему следует противостоять независимо от того, под каким флагом это происходит», — заявил Сноуден.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. В данном лайнере летел Протасевич, которого задержали после приземления.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию с посадкой в Минске самолёта Ryanair.