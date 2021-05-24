Опубликовано видео с задержанным в Минске Протасевичем

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Телеканал «Беларусь 1» опубликовал видео с задержанным в аэропорту Минска одним из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.
Опубликовано видео с задержанным в Минске Протасевичем
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«Вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в СИЗО №1 Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет, отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону... Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске», — заявил Протасевич.

Видео также размещено на странице РИА Новости в соцсети «ВКонтакте»

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что Протасевич содержится в следственном изоляторе в Минске.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. В данном лайнере летел Протасевич, которого задержали после приземления.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию с посадкой в Минске самолёта Ryanair.

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