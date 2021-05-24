МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич содержится в СИЗО Минска

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что задержанный в аэропорту Минска один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич содержится в следственном изоляторе в Минске.

«В настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении «Следственный изолятор №1» управления департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области», — приводит ТАСС заявление Чемодановой.

Она добавила, что «жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало».

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. В данном лайнере летел Протасевич, которого задержали после приземления.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию с посадкой в Минске самолёта Ryanair.