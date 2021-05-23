В аэропорту Минска рассказали детали об экстренно севшем самолёте

В пресс-службе национального аэропорта Минск рассказали подробности о ситуации вокруг экстренно севшего в белорусской столице самолёта авиакомпании Ryanair.

Как заявили в пресс-службе агентству Sputnik Белоруссия, диспетчеры «Белаэронавигации» передали самолёту, что им поступило сообщение о возможном минировании лайнера, однако решение о посадке или продолжении полёта всегда принимает командир самолёта.

«Сообщение о минировании поступило в 12:50, а посадили борт в 13:15. Тем не менее решение о посадке или продолжении полёта всегда принимает командир самолёта», — сказал собеседник.

Ранее в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Позднее авиакомпания Ryanair заявила, что самолёт, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за указаний белорусских диспетчеров.

Согласно последним данным, Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с ложным минированием самолёта.