Тихановская прокомментировала ситуацию с севшим в Минске самолётом Ryanair

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала в своём Telegram-канале ситуацию с севшим в Минске самолётом Ryanair.
Тихановская прокомментировала ситуацию с севшим в Минске самолётом Ryanair
  • Reuters

Она заявила, что «абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолёта — ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича».

«Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO», — говорится в заявлении Тихановской.

Ранее в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Президент Литвы Гитанас Науседа уже обратился к властям Белоруссии с требованием освободить Протасевича.

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