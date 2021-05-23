Тихановская прокомментировала ситуацию с севшим в Минске самолётом Ryanair
- Reuters
Она заявила, что «абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолёта — ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича».
«Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO», — говорится в заявлении Тихановской.
Ранее в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.
Президент Литвы Гитанас Науседа уже обратился к властям Белоруссии с требованием освободить Протасевича.