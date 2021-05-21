Рада призвала США к санкциям против всех участников строительства «Северного потока — 2»

Верховная рада Украины призывала конгресс США ввести санкции против всех участников строительства газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщает Интерфакс-Украина, за соответствующее обращение к Конгрессу проголосовали 292 народных депутата.

В обращении говорится, что Рада призывает палату представителей и сенат конгресса США 117-го созыва «использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта «Северный поток — 2» путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе «Nord Stream AG».

Ранее сенатор США Боб Менендес подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут продолжать выступать против завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2».

В свою очередь, сенатор Кевин Крамер сообщил, что сенаторы Соединённых Штатов внесли в конгресс законопроект, который призывает восстановить санкции против компаний, строящих трубопровод «Северный поток — 2».

Также сообщалось, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство газопровода «Северный поток — 2» в германской исключительной экономической зоне.

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2». Он отметил, что «проект реализует не только российская сторона, но и консорциум крупнейших европейских компаний, которые заинтересованы в доведении «Северного потока — 2» до конца».

В апреле член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк также прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2», в том числе позицию США в отношении газопровода. В беседе с ФАН он высказал мнение, что у Соединённых Штатов есть шанс не загонять двусторонние отношения в тупик, если Вашингтон проявит готовность к конструктивному содержательному диалогу.