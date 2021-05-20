СБУ получила разрешение на задержание депутата Рады Козака

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о получении разрешения на задержание депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который подозревается в госизмене и хищении ресурсов в Крыму.

«По ходатайству следователя СБУ, согласованному с генеральным прокурором Украины, сегодня Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака», — говорится в сообщении.

Депутат объявлен в розыск.

Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что Козак и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подозреваются в госизмене и хищении ресурсов в Крыму.

13 мая суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.