Эксперт прокомментировал слова Путина о «зачистке политического поля» Украины

Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в разговоре с RT оценил высказывание президента России Владимира Путина о «зачистке политического поля» Украины. Такое заявление российский лидер сделал на фоне решения суда в Киеве о домашнем аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

В частности, комментируя ситуацию, в которой оказался Медведчук, эксперт выразил мнение, что администрация президента Украины Владимира Зеленского попала «в очень неудобную ситуацию».

«Медведчука не удалось просто так взять и посадить в тюрьму... Раз не посадили, то, скорее всего, нет такой возможности», — объяснил Стоякин.

Он также предположил, что ослабления давления на Медведчука ожидать, скорее всего, не стоит.

«Его пытались вынудить бежать — он не захотел, его попытались посадить — не получилось и, скорее всего, не получится. Но попыток они не оставят, оставить попытки в данном случае означает потерять лицо окончательно», — заключил Стоякин.

Ранее на совещании с членами Совета безопасности Путин заявил, что Украину постепенно превращают в «антипод» России. Кроме того, по его словам, в стране «происходит совершенно очевидная зачистка политического поля».

13 мая суд в Киеве отправил Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно.

11 мая Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.