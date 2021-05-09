Лукашенко назвал 9 мая судьбоносной датой для россиян и белорусов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравительном послании российскому лидеру Владимиру Путину отметил особое значение Дня Победы для россиян и белорусов. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
Лукашенко назвал 9 мая судьбоносной датой для россиян и белорусов
  • © Пресс-служба президента Белоруссии

«Память о немеркнущем ратном подвиге советских воинов, беспримерном мужестве подпольщиков, самоотверженности и доблести тружеников тыла — общее достояние и наследие. И долг потомков — сохранить её как символ вечной дружбы и братства народов наших стран», — говорится в поздравлении белорусского президента.

Он подчеркнул, что испытанное на прочность единство двух народов позволяет противостоять современным общим вызовам и угрозам.

Лукашенко также направил поздравления президентам Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Грузии, а также народу Украины.

Ранее Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ, а также народы Грузии и Украины с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

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