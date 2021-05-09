Лукашенко поздравил белорусов с Днём Победы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы. Текст обращения опубликован на сайте главы республики.
Лукашенко поздравил белорусов с Днём Победы
  • РИА Новости

«Идут годы, но не меркнет в памяти народной великий май 1945-го. Уверен, что белорусы, воспитанные на примере мужества, стойкости и верности долгу, будут и впредь свято чтить и защищать правду о той войне», — отметил Лукашенко.

Он пожелал соотечественникам здоровья, благополучия и мира.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан страны с Днём Победы и заявил, что в памяти народа навсегда останутся отвага и героизм фронтовиков, а также тружеников тыла.

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