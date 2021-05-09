Токаев назвал День Победы символом славы и доблести героев-победителей

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан страны с Днём Победы и заявил, что в памяти народа навсегда останутся отвага и героизм фронтовиков, а также тружеников тыла.

«Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы! Этот замечательный праздник является символом славы и доблести героев-победителей, отстоявших в кровопролитных боях против фашистских захватчиков наше право на жизнь, свободу и светлое будущее», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте президента Казахстана.

Токаев отметил, что в сражениях Великой Отечественной войны участвовали более миллиона казахстанцев.

«В памяти народа навсегда останутся отвага, героизм и самоотверженный труд наших отцов и матерей, совершивших беспримерный в истории человечества подвиг», — добавил казахстанский лидер.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днём Победы и отметила значение Великой Победы для всего человечества.

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