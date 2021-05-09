Матвиенко поздравила россиян с Днём Победы

Короткая ссылка
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днём Победы и отметила значение Великой Победы для всего человечества.

«9 мая — всенародно любимый праздник, одна из нерушимых духовных скреп нашего общества. Бессмертный подвиг участников Великой Отечественной войны служит для граждан России непреходящим нравственным ориентиром, мерилом поступков и устремлений», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Совфеда.

Матвиенко отметила, что память о мужестве, героизме и самоотверженности миллионов фронтовиков и тружеников тыла объединяет россиян и позволяет осознать, что жители страны обязаны быть достойными наследниками поколения победителей.

«Сегодня на фоне непрекращающихся попыток переписать и переиначить историю, непростой ситуации и турбулентных событий в мире особенно важно не забывать о цене Великой Победы, её значении для всего человечества», — добавила спикер Совфеда.

Ранее члены экипажа Международной космической станции (МКС) поздравили жителей Земли с Днём Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить