Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днём Победы и отметила значение Великой Победы для всего человечества.

«9 мая — всенародно любимый праздник, одна из нерушимых духовных скреп нашего общества. Бессмертный подвиг участников Великой Отечественной войны служит для граждан России непреходящим нравственным ориентиром, мерилом поступков и устремлений», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Совфеда.

Матвиенко отметила, что память о мужестве, героизме и самоотверженности миллионов фронтовиков и тружеников тыла объединяет россиян и позволяет осознать, что жители страны обязаны быть достойными наследниками поколения победителей.

«Сегодня на фоне непрекращающихся попыток переписать и переиначить историю, непростой ситуации и турбулентных событий в мире особенно важно не забывать о цене Великой Победы, её значении для всего человечества», — добавила спикер Совфеда.

Ранее члены экипажа Международной космической станции (МКС) поздравили жителей Земли с Днём Победы.