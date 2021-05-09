Экипаж МКС поздравил жителей Земли с Днём Победы

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Члены экипажа Международной космической станции (МКС) поздравили жителей Земли с Днём Победы.

«Сегодня, 9 мая 2021 года, мы — Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай — с борта Международной космической станции шлём всем жителям планеты Земля праздничный привет по случаю Дня Великой Победы», — сказал Новицкий в видеообращении, опубликованном «Роскосмосом».

Космонавт Дубров отметил, что 9 мая 1945 года является одним из главных событий ХХ века, определившим мирное развитие человеческой цивилизации.

«Желаем Вам и всему человечеству мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и радости», — заявил астронавт Ванде Хай.

Ранее единственная женщина в российском отряде космонавтов вошла в состав экипажа для полёта на МКС в 2022 году.

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