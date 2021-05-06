Глава МИД Украины провёл переговоры с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом сообщается на сайте украинского МИД.

«Главы украинской и американской дипломатии обсудили развитие стратегического партнёрства Украины и США в политической сфере и сфере безопасности, усиление обороноспособности нашего государства в борьбе против российской агрессии, поддержку США усилий Украины в борьбе с коррупцией и укрепление открытой конкурентной экономики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны «обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и России и договорились координировать позиции при подготовке к ней».

Также министры «уделили особое внимание энергетической безопасности Европы и Украины, отметили общность позиций по российскому проекту газопровода «Северный поток — 2».

«Они выразили общую заинтересованность в развитии сотрудничества между Украиной и США в сфере энергетики, в частности водородной», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Соединённые Штаты за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В Кремле отмечали, что никто не собирается двигаться к войне из-за конфликта на Украине и никто не приемлет возможность такой войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.

Также Песков рассказал, что украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта, но Москва ею не является.