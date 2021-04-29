Пашинян напомнил о вопросе обмена военнопленными с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении Азербайджаном обязательств по возвращению военнопленных и других удерживаемых лиц.

Как заявил Пашинян во время заседания кабинета министров, эта проблема «становится вопросом международной повестки».

«Хочу подчеркнуть, что ЕС вчера вечером сделал важное заявление, отметив, что Азербайджан должен возвращать всех пленных независимо от обстоятельств их пленения. Международная активность по этому вопросу в последнее время возросла», — цитирует его ТАСС.

В начале февраля правительство Армении подало против Азербайджана межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека.

В конце января в Армению из Азербайджана в рамках обмена при содействии российских миротворцев вернулись пятеро пленных, а в Баку был доставлен один из находившихся в плену.

Также республики провели обмен пленными в конце декабря 2020 года.