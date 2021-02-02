Армения подала против Азербайджана межгосударственную жалобу в ЕСПЧ

Правительство Армении подало против Азербайджана межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека.

Как информирует РИА Новости, об этом заявили в армянском представительстве в ЕСПЧ.

«1 февраля правительство Армении подало межгосударственную жалобу против Азербайджана в Европейский суд по правам человека из-за конвенционных нарушений во время развязанной 44-дневной войны и в последующий период», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Армению из Азербайджана в рамках обмена при содействии российских миротворцев вернулись пятеро пленных, а в Баку доставлен один из находившихся в плену.