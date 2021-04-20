В МИД Украины прокомментировали ситуацию в Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию в Донбассе.

«Украина не планирует никакого наступления, никакой военной эскалации или провокаций с нашей стороны для того, чтобы решить конфликт на Донбассе. Мы прикладываем все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта», — цитирует РИА Новости Кулебу.

При этом он отметил, что «ситуация на линии соприкосновения остаётся напряжённой. Украинским войска приказано не реагировать на провокации».

«К сожалению, другая сторона делает всё возможное, чтобы их провоцировать», — сообщил министр.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе.

Как отмечали в Кремле, Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и участники «нормандской четвёрки», за исключением Украины, «в целом это понимают».

Кроме того, российский президент Владимир Путин в беседе с Меркель разъяснил ей, что Москва вольна передвигать вооружённые силы по стране на своё усмотрение.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что Москва не планирует вмешательство в конфликт на юго-востоке Украины, но внимательно отслеживает ситуацию.