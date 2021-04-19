Путин и Байден обсуждали информацию о попытке переворота в Белоруссии

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Российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре 13 апреля обсуждали информацию о подготовке государственного переворота в Белоруссии с устранением президента республики Александра Лукашенко, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин и Байден обсуждали информацию о попытке переворота в Белоруссии
  • © Reuters / РИА Новости

«Да, могу (подтвердить. — RT)», — приводит его ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

В то же время Песков отказался комментировать данные о возможной причастности администрации США к готовившемуся покушению на Лукашенко.

При этом он отметил, что у задержанных были «абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные» планы.

«Вот это то, что можно сказать с уверенностью. Поэтому, конечно, это говорит о большой опасности», — сказал пресс-секретарь российского президента.

17 апреля Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей, и предположил, что задача на его устранение была одобрена высшим политическим руководством Соединённых Штатов.

В ФСБ России рассказали, что группа заговорщиков планировала осуществить предполагаемый государственный переворот в Белоруссии. Были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута.

Они начали сотрудничать со следствием и давать признательные показания.

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