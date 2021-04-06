Лукашенко призвал отказаться от пассивности в отношениях с соседями

Короткая ссылка
Белоруссии следует отказаться от пассивной политики в отношениях с соседними государствами, в частности, с Польшей, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко призвал отказаться от пассивности в отношениях с соседями
  • Reuters

«Нам хватит быть какими-то пассивными наблюдателями: там, где нужно, мы должны реагировать адекватно, как это было в Бресте и Гродно. Но мы никуда не денемся от того, чтобы разговаривать на нормальном языке с нашими соседями», — цитирует его выступление на совещании по внешнеполитической тематике БЕЛТА.

Лукашенко также поручил разработать конкретные предложения по возвращению к последовательной и проактивной политике в отношениях с Польшей.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, в свою очередь, отметил, что Минск заинтересован в конструктивных отношениях с Польшей и другими соседними странами.

«Но это не значит, что мы будем смотреть сквозь пальцы на те деструктивные, разрушающие действия, которые предпринимает та или иная сторона против Беларуси. На этот счёт, без сомнения, всегда найдётся адекватный ответ», — подчеркнул он.

В сентябре 2020 года Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена «отвести войска с улиц» и закрыть границу с Литвой и Польшей, а также усилить границу с «братской Украиной»

Кроме того, он призвал народы Литвы, Польши и Украины остановить своих «безумных политиков».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить