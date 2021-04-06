Лукашенко призвал отказаться от пассивности в отношениях с соседями

Белоруссии следует отказаться от пассивной политики в отношениях с соседними государствами, в частности, с Польшей, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Нам хватит быть какими-то пассивными наблюдателями: там, где нужно, мы должны реагировать адекватно, как это было в Бресте и Гродно. Но мы никуда не денемся от того, чтобы разговаривать на нормальном языке с нашими соседями», — цитирует его выступление на совещании по внешнеполитической тематике БЕЛТА.

Лукашенко также поручил разработать конкретные предложения по возвращению к последовательной и проактивной политике в отношениях с Польшей.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, в свою очередь, отметил, что Минск заинтересован в конструктивных отношениях с Польшей и другими соседними странами.

«Но это не значит, что мы будем смотреть сквозь пальцы на те деструктивные, разрушающие действия, которые предпринимает та или иная сторона против Беларуси. На этот счёт, без сомнения, всегда найдётся адекватный ответ», — подчеркнул он.

В сентябре 2020 года Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена «отвести войска с улиц» и закрыть границу с Литвой и Польшей, а также усилить границу с «братской Украиной».

Кроме того, он призвал народы Литвы, Польши и Украины остановить своих «безумных политиков».