В Грузии вновь смягчают ограничения по коронавирусу
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Об этом после заседания координационного совета сообщил глава администрации правительства Илья Дарчиашвили, пишет «Грузия Online».
«С 1 апреля детские развлекательные центры и кинотеатры смогут возобновить работу с соблюдением регуляций. С 19 марта в объектах питания будет разрешена живая музыка», — заявил Дарчиашвили.
По его словам, в стране уже ослаблена часть ограничений, связанных с пандемией.
Ранее сообщалось, что с 15 марта в Грузии начался первый этап вакцинации от коронавируса.