В Грузии вновь смягчают ограничения по коронавирусу

С 1 апреля в Грузии вновь открываются детские развлекательные центры и кинотеатры.

Об этом после заседания координационного совета сообщил глава администрации правительства Илья Дарчиашвили, пишет «Грузия Online».

«С 1 апреля детские развлекательные центры и кинотеатры смогут возобновить работу с соблюдением регуляций. С 19 марта в объектах питания будет разрешена живая музыка», — заявил Дарчиашвили.

По его словам, в стране уже ослаблена часть ограничений, связанных с пандемией.

Ранее сообщалось, что с 15 марта в Грузии начался первый этап вакцинации от коронавируса.