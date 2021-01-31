Названы возможные сроки ослабления масочного режима в России
- AFP
«Послабления означают, что мы можем немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться, но никаким образом не нарушать этот масочный режим. Я надеюсь, значительное послабление масочного режима будет у нас летом», — цитирует ТАСС Тимакова.
Специалист уточнил, что ослабление масочного режима будет возможно, когда основная часть населения сформирует коллективный иммунитет.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что перестать носить маски станет возможно после формирования у населения популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19.