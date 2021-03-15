В Грузии началась вакцинация от коронавируса

Минздрав Грузии сообщил, что с 15 марта в стране начинается первый этап вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает сайт «Новости Грузии».

По данным на 14 марта, на вакцинацию записались 1449 медработников.

Как уточняется, первым в стране человеком, вакцинированным от COVID-19, стал замглавы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе. Он привился препаратом Astra Zeneca, прибывшим в Грузию в субботу, 13 марта.

«Я хочу призвать всех своих коллег, любого нашего гражданина. Для того чтобы мы вернулись к нормальному ритму жизни, важно, чтобы привилось как можно больше людей. В первую очередь это касается, разумеется, моих коллег», — сказал Имнадзе.

Также сообщается, что с 15 марта в Грузии снимается ряд ограничений, введённых в связи с пандемией.

В частности, восстановлен учебный процесс в высших и профессиональных учебных заведениях (в аудиториях); заработали школьные кружки; разрешены репетиции театральных трупп, профессиональных ансамблей и тренировки спортивных клубов; заработали спортзалы.

Несмотря на поэтапную отмену ограничений, в Грузии по-прежнему действует комендантский час, запрещающий перемещения в промежутке с 21:00 до 05:00.