В Грузии началась вакцинация от коронавируса

Короткая ссылка
Минздрав Грузии сообщил, что с 15 марта в стране начинается первый этап вакцинации от коронавируса.
В Грузии началась вакцинация от коронавируса
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Новости Грузии».

По данным на 14 марта, на вакцинацию записались 1449 медработников.

Как уточняется, первым в стране человеком, вакцинированным от COVID-19, стал замглавы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе. Он привился препаратом Astra Zeneca, прибывшим в Грузию в субботу, 13 марта.

«Я хочу призвать всех своих коллег, любого нашего гражданина. Для того чтобы мы вернулись к нормальному ритму жизни, важно, чтобы привилось как можно больше людей. В первую очередь это касается, разумеется, моих коллег», — сказал Имнадзе.

Также сообщается, что с 15 марта в Грузии снимается ряд ограничений, введённых в связи с пандемией.

В частности, восстановлен учебный процесс в высших и профессиональных учебных заведениях (в аудиториях); заработали школьные кружки; разрешены репетиции театральных трупп, профессиональных ансамблей и тренировки спортивных клубов; заработали спортзалы.

Несмотря на поэтапную отмену ограничений, в Грузии по-прежнему действует комендантский час, запрещающий перемещения в промежутке с 21:00 до 05:00.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить