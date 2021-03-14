В Казахстане начали расшифровку чёрного ящика разбившегося Ан-26

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В Казахстане приступили к расшифровке чёрного ящика военно-транспортного самолёта Ан-26, потерпевшего крушение в районе аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана.
В Казахстане начали расшифровку чёрного ящика разбившегося Ан-26
  • © МЧС Республики Казахстан

«В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения. Бортовой самописец (так называемый чёрный ящик) извлечён. Ведутся работы по расшифровке данных», — говорится в заявлении.

Результаты планируют обнародовать в ближайшее время. В экспертную комиссию по расследованию авиакатастрофы вошли представители Комитета национальной безопасности, Минобороны и МВД.

Ранее стало известно, что при крушении Ан-26 погибли военнослужащие Авиационной службы КНБ Казахстана.

13 марта около аэропорта Алма-Аты разбился самолёт Ан-26. В результате аварии четыре человека погибли, двое госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины авиакатастрофы.

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