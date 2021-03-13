Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 222 671
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2 837.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 205 554 пациентов с коронавирусом.
24 февраля межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана приняла решение о смягчении карантинных ограничений в регионах, где наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.