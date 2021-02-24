В ряде регионов Казахстана будет смягчён карантин

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана приняла решение о смягчении карантинных ограничений в регионах, где наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.

«Регионам, находящимся в «зелёной» зоне на протяжении семи дней, разрешить с 1 марта: работу цирков, бильярдных клубов, детских развлекательных центров — до 30% заполняемости; проведение спортивных мероприятий (до 30%), джума-намаза (до 30%) и поминок (до 30%, не более 50 человек)», — говорится на сайте правительства.

Регионам из «жёлтой» зоны разрешено с 1 марта возобновить работу по воскресеньям крытых рынков, торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей.

Также с 1 марта разрешат комбинированное обучение школьников с 1-го по 5-й классы.

Ранее стало известно, что Казахстан планирует начать прививать педагогов и сотрудников силовых структур российской вакциной «Спутник V» в марте.