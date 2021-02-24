В Казахстане планируют начать вакцинацию педагогов в марте

Казахстан планирует начать прививать педагогов и сотрудников силовых структур российской вакциной «Спутник V» в марте.

«Я думаю, что в марте мы начнём прививать, кроме медицинских работников, также педагогов и служащих силовых структур», — цитирует РИА Новости главного государственного врача страны Ерлана Киясова.

Он отметил, что на данный момент первым компонентом «Спутника V» привиты 20 157 человек.

С 22 февраля в стране началась вакцинация вторым компонентом.

8 февраля стало известно, что казахстанские врачи не зарегистрировали серьёзных побочных эффектов у привившихся вакциной от коронавируса «Спутник V» в Нур-Султане.