В Казахстане планируют начать вакцинацию педагогов в марте

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Казахстан планирует начать прививать педагогов и сотрудников силовых структур российской вакциной «Спутник V» в марте.
В Казахстане планируют начать вакцинацию педагогов в марте
  • РИА Новости

«Я думаю, что в марте мы начнём прививать, кроме медицинских работников, также педагогов и служащих силовых структур», — цитирует РИА Новости главного государственного врача страны Ерлана Киясова.

Он отметил, что на данный момент первым компонентом «Спутника V» привиты 20 157 человек.

С 22 февраля в стране началась вакцинация вторым компонентом.

8 февраля стало известно, что казахстанские врачи не зарегистрировали серьёзных побочных эффектов у привившихся вакциной от коронавируса «Спутник V» в Нур-Султане. 

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