За сутки в Казахстане выявлено 752 случая коронавируса

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 752 и достигло 220 770.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2821.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 204 129 пациентов с коронавирусом.

24 февраля межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана приняла решение о смягчении карантинных ограничений в регионах, где наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.

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