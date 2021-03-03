СК Армении подтвердил возбуждение дела против Манукяна

Следственный комитет Армении подтвердил, что возбудил уголовное дело против лидера оппозиции Вазгена Манукяна по делу о призывах к насильственному захвату государственной власти.

«Во время митингов на площади Свободы, которые прошли 12 и 20 февраля 2021 года, Вазген Манукян публично призывал к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя. В связи с этим принято решение привлечь Вазгена Манукяна в качестве обвиняемого по статье 301 Уголовного кодекса Армении», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Сам Манукян в беседе с агентством назвал эти обвинения ерундой и заявил, что его «подобным трудно напугать».

Ранее в оппозиции Армении заявили, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против экс-премьера и бывшего министра обороны страны Вазгена Манукяна.

Манукян был выдвинут объединением 17 партий в качестве единого кандидата на пост главы переходного правительства.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Тот назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, где проходят акции как сторонников, так и оппонентов главы кабмина.