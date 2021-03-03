Армянская оппозиция заявила о возбуждении дела против её лидера

В оппозиции Армении заявили, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против экс-премьера и бывшего министра обороны страны Вазгена Манукяна.

«Сегодня мы узнали, что Вазген Манукян получил уведомление, что Следственный комитет Армении возбудил против него уголовное дело», — заявил в ходе митинга «Движения за спасение Родины» представитель партии Дашнакцутюн Гегам Манукян. Его слова приводит ТАСС.

Как сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Гегама Манукяна, возбуждено уголовное дело по статье 301 о призывах к насильственному изменению конституционного строя за высказывания в ходе митинга оппозиции от 20 февраля 2021 года.

Манукян был выдвинут объединением 17 партий в качестве единого кандидата на пост главы переходного правительства.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Тот назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, где проходят акции как сторонников, так и оппонентов главы кабмина.