Скончался пострадавший в результате взрыва в больнице Черновцов

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Пострадавший в результате взрыва в больнице Черновцов 77-летний мужчина скончался в реанимации в ночь на 28 февраля, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Скончался пострадавший в результате взрыва в больнице Черновцов
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«Вследствие данного события погибли два человека (второй человек, пострадавший во время пожара, умер в больнице ночью 28 февраля)», — цитирует пресс-службу Интерфакс-Украина.

27 февраля в городской больнице украинских Черновцов произошёл взрыв в одной из палат отделения с больными коронавирусом, в результате один человек погиб и ещё один пострадал. Возбуждено уголовное дело о несоблюдении правил пожарной безопасности.

Мэр Черновцов Роман Кличук заявил, что ЧП не связано с электропроводкой и взрыва кислородного баллона не было.

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