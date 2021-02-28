Скончался пострадавший в результате взрыва в больнице Черновцов

Пострадавший в результате взрыва в больнице Черновцов 77-летний мужчина скончался в реанимации в ночь на 28 февраля, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Вследствие данного события погибли два человека (второй человек, пострадавший во время пожара, умер в больнице ночью 28 февраля)», — цитирует пресс-службу Интерфакс-Украина.

27 февраля в городской больнице украинских Черновцов произошёл взрыв в одной из палат отделения с больными коронавирусом, в результате один человек погиб и ещё один пострадал. Возбуждено уголовное дело о несоблюдении правил пожарной безопасности.

Мэр Черновцов Роман Кличук заявил, что ЧП не связано с электропроводкой и взрыва кислородного баллона не было.